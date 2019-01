Condividi | S.O. 8:47 24 invece le liste: Autodeterminatzione punta tutto su Andrea Murgia e presenta candidati nelle otto circoscrizioni territoriali provinciali. Di seguito tutti i nomi in lizza Autodeterminatzione: tutti i candidati



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



CAGLIARI. Patrizia Appi, Dino Boero, Gigi Carreras, Maria Brigida, Gian Franco Demuro, Alessandra Di Rosolini, Giulia Lai, Marco Lampis, Stefano manca, Samuele Mereu, Marco Murgia, Alberto Musa, Silvia Narciso, Marta Immacolata, Fabrizio Palazzari, Ornella Piredda, Elisabetta Pitzurra, Daniela Prasciolu, Alessandra Sarritzu, Virgilio Sotgia.



SASSARI. Andrea Faedda, Angelo Fancellu, Nicola Franca, Francesca Frigau, Natacha Lampis, Simone Maulu, Marina Piras, Elia Puddu,Angelo Sini, Caterina Tani, Maria Maddalena Uneddu, Maria Franca Uras..



NUORO. Maria Maddalena Agus, Lucia Chessa, Bastianu Cumpostu, Pier Franco DEvias, Patrizia Gungui, Emilio Usula..



ORISTANO. Piero Angelo Argiolas, Laura Celletti, Antonio Pala, Giuseppe Pala, Anna Porcedda (nota Lilli), Maria Antonietta Sanna.



OLBIA-TEMPIO. Piera Azara, Emanuela Cauli, Domenico Casula, Andrea Ogno, Piero Pala, Sabina Sanna.



MEDIO CAMPIDANO. Giovanni Giuseppe Bandinu, Giuseppe Fais, Maria Pasqua Meloni, Valentina Sechi.



CARBONIA-IGLESIAS. Maria Grazia Peis, Viola Secci, Renato Tocco, Francesco Uccheddu.



