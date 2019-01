Condividi | A.S. 6:59 Fortza Paris punta su Christian Solinas alle elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali La carica di Fortza Paris: i candidati



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Fortza Paris punta su Christian Solinas. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali.



CAGLIARI. Baldino Anna Maria, Bistrussu Raffaele Noto Lino, Bulla Mauro Natalino, Busonera Anna, Cauli Tiziana, Chia Manuela, Congiu Pierpaolo, Corraine Giovanna, Cuccu Patrizia, Cugusi Giorgio, De Giorgi Valerio, Deidda Maria Valentina, Garzia Emanuele, Ibba Marcello, Matta Giuseppe, Orgiana Federico, Pibia Giuseppe, Trogu Claudia, Uccheddu Maria Rita, Vidili Alessandra.



SASSARI. Abbate Valentina, Aiello Virginio, Brandinu Enzo, Camboni Stefano, Cardin Antonio, Erbì Alessandra, Fiori Daniela, Langella Gianfranco, Manconi Stefania, Moro Giovanni, Patteri Anna, Pazzola Silvia.



NUORO. Angioi Natalina, Falchi Andrea, Favini Tania, Manca Gianfranco, Murgia Liviana, Sardu Davide.



ORISTANO. Corrias Serafino, Masala Martina, Onida Laura, Saderi Laura; Siuni Adriano; Solinas Mauro.



OLBIA-TEMPIO. Chiari Denise, Delbene Giuliana, Esposito Emilio, Fadda Delia, Tramaglino Giovanni, Zinchiri Salvatore Antonio



CARBONIA-IGLESIAS. Diana Elisa, Fara Roberto, Tacconi Sabrina, Ventura Attilio.



MEDIO CAMPIDANO. Camboni Rita, Scalas Maria Antonietta, Scanu Luigi; Sdogati Gianfranco.



