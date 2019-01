Condividi | Red 7:08 Ieri mattina, la firma che impegna i due Enti a sviluppare e disciplinare attività didattiche istituzionali curriculari di alta formazione, finalizzate all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, ed attività formative per la specializzazione professionale, il perfezionamento e l’aggiornamento dei laureati Cultura del paesaggio: accordo Regione-UniCa



CAGLIARI – Ieri mattina (lunedì), l’assessore regionale dell’Urbanistica Cristiano Erriu ed il rettore dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo hanno sottoscritto un accordo che impegna Regione autonoma della Sardegna e Ateneo a sviluppare e disciplinare attività didattiche istituzionali curriculari di alta formazione, finalizzate all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, ed attività formative per la specializzazione professionale, il perfezionamento e l’aggiornamento dei laureati. Sono previste anche borse di studio, stage e tirocini che gli studenti universitari ed i laureati potranno svolgere nell’Amministrazione regionale.



Una particolare attenzione sarà data alla promozione della cultura riguardante la pianificazione ed il progetto del territorio, della città e del paesaggio, attraverso il pieno coinvolgimento tra gli altri del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura. Il coordinamento delle attività sarà gestito da un Comitato scientifico. L’accordo avrà una durata di quattro anni prorogabili.



