Condividi | S.O. 8:42 I berlusconiani di Sardegna puntano su Christian Solinas alle elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali Forza Italia, tutti i candidati in campo



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Forza Italia punta su Christian Solinas. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali.



CAGLIARI. Alessandra Zedda, Maria Rosaria Randaccio, Alberto Randazzo, Edoardo Tocco, Stefania Barbarossa, Alessandro Branca, Maddalena Calia, Alessandra Corongiu, Vincenzo Demontis, Emanuela Lai, Anna Maria Loy, Gianfranco Masala, Roberto Mascia, Mirko Murgia, Riccardo Paschina, Francesca Passino, Ivan Piras, Andrea Saiu, Anna Rita Salaris, Jaqueline Sesti.



SASSARI. Antonello Peru, Marco Tedde, Manuel Alivesi, Rossana Boe, Barbara Cantini, Bachisio Falchi, Francesca Gaias, Laura Giorico, Salvatore Masia, Francesca Nonna, Stefania Piras, Roberto Fracassi.



NUORO. Bastiana Carboni, Stefano Coinu, Giovanni Santo Porcu, Patrizia Marras, Maria Moro, Giuseppe Talanas. nogliastraFranco Tegas, Elisabetta Piroddi.



ORISTANO. Oscar Cherchi, Emanuele Cera, Paola Chessa, Gabriella Greco, Marinella Isoni, Paolo Palumbo.



OLBIA-TEMPIO. Giuseppe Fasolino, Silvia Careddu, Angelo Cocciu, Valentina Secci, Sabrina Serra, Claudio Tollis.



MEDIO CAMPIDANO. Francesco Chia, Katiuscia Muscas, Arianna Pintori, Giuseppe Tatti. ncarbonia iglesiasLuigi Biggio, Claudia Cannas, Maurizio Cucchiara, Anna Mariani.



CARBONIA-IGLESIAS. Luigi Biggio, Claudia Cannas, Maurizio Cucchiara, Anna Mariani.



OGLIASTRA. Franco Tegas, Elisabetta Piroddi. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Forza Italia punta su Christian Solinas. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali.. Alessandra Zedda, Maria Rosaria Randaccio, Alberto Randazzo, Edoardo Tocco, Stefania Barbarossa, Alessandro Branca, Maddalena Calia, Alessandra Corongiu, Vincenzo Demontis, Emanuela Lai, Anna Maria Loy, Gianfranco Masala, Roberto Mascia, Mirko Murgia, Riccardo Paschina, Francesca Passino, Ivan Piras, Andrea Saiu, Anna Rita Salaris, Jaqueline Sesti.. Antonello Peru, Marco Tedde, Manuel Alivesi, Rossana Boe, Barbara Cantini, Bachisio Falchi, Francesca Gaias, Laura Giorico, Salvatore Masia, Francesca Nonna, Stefania Piras, Roberto Fracassi.. Bastiana Carboni, Stefano Coinu, Giovanni Santo Porcu, Patrizia Marras, Maria Moro, Giuseppe Talanas. nogliastraFranco Tegas, Elisabetta Piroddi.. Oscar Cherchi, Emanuele Cera, Paola Chessa, Gabriella Greco, Marinella Isoni, Paolo Palumbo.. Giuseppe Fasolino, Silvia Careddu, Angelo Cocciu, Valentina Secci, Sabrina Serra, Claudio Tollis.. Francesco Chia, Katiuscia Muscas, Arianna Pintori, Giuseppe Tatti. ncarbonia iglesiasLuigi Biggio, Claudia Cannas, Maurizio Cucchiara, Anna Mariani.. Luigi Biggio, Claudia Cannas, Maurizio Cucchiara, Anna Mariani.. Franco Tegas, Elisabetta Piroddi.