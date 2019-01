Condividi | S.O. 8:46 L´Unione Democratica Sarda punta su Christian Solinas alle elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali Uds, ecco gli aspiranti consiglieri



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: L'Uds punta su Christian Solinas. Ecco tutti i candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali.



CAGLIARI. Antonio Nicolini, Antonio Cappai, Paolo Casu, Giovanni Gianni Belfiori, Fabio Barbarossa, Diego Cozzutto, Sergio Di Liberto, Lidia Mereu, Roberta Lisci, Alessandra Mirelli, Mysaris Garcia, Maria Antonietta Naitza, Isabella Onnis, Maria Chiara Pani, Elena Pettinau, Enrica Pisu, Tarsilla Rossi, Luca Spano, Alessandro Zedda.



SASSARI. Claudia Licheri, Antonio Salvatore Giovanni Masia, Lucia Angela Maria Pittalis, Giovanni Nurra, Sandrina Pischedda, Giuseppe Puccio, Clara Dettori, Domenico D’Alberti.



NUORO. Giorgio Fresu, Loredana Contu, Annalisa Fiori, Gian Franca Mereu, Antonio Corbeddu, Severino Prina.



ORISTANO. Cesello Putzu, Maria Teresa Sanna, Maria Assunta Ghiani, Anna Cau, Angelo Coghe, Costantino Rocchetti.



OLBIA-TEMPIO. Giovanni Sanna (noto Vanni), Sebastiano Colla, Claudio Varello, Anna Lina Nicolli, Giovanna Gaudino, Nicoletta Lampioni.



MEDIO CAMPIDANO. Renata Accalai, Maria Ignazia Cogoni, Fabio Davide Corda, Pietro Marzuolo.



CARBONIA-IGLESIAS. Sandro Masciarelli, Daniela Fois, Mario Pes, Vanessa Pili.



