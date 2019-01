Condividi | A.S. 9:02 24 le liste in corsa per le regionali di febbraio in Sardegna: Energie per l´Italia punta tutto sul candidato Psd´Az leghista, Christian Solinas e presenta candidati nelle otto circoscrizioni territoriali provinciali. Di seguito tutti i nomi in lizza Epi, 58 i candidati in corsa



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Energie per l'Italia punta tutto sul candidato Psd'Az leghista, Christian Solinas e presenta candidati nelle otto circoscrizioni territoriali provinciali. Di seguito tutti i nomi in lizza.



CAGLIARI. Roberto Sorcinelli, Giada Atzori, Giuseppe Cappai, Simona Baldini, Marino Contu, Roberta Diana, Giorgio Galizia, Anna Maria Giua, Fabio Mocco, Benedetta Leoni, Sandro Falchi, Maria Teresa Obinu, Massimiliano Boi, Vanessa Pelusi, Gianni Utzeri, Alessandra Pitzalis, Salvatore Achenza, Veronica Pani, Carlo Vallebona, Caterina Cortese.



SASSARI. Elena Vidili, Mario Satta, Gabriella Brundu, Giuseppe Vargiu, Franca Moni, Manuedda Giovanni Battista (noto Gianni), Lidia Uda, Ronni Luzzaro, Daniela Satta, Danilo Fadda, Cecilia Maria Grazia Trenta, Giuseppe Maioli.



NUORO. Francesco Azzena, Debora Dalu, Alessandro Frau, Giovanna Fois.



ORISTANO. Francesco Pes, Monica Garau, Pasquale Onida, Eliana Dessì, Mauro Secci, Mariana Pintus.



MEDIO CAMPIDANO. Fabio Muntoni, Ilenia Scano, Alessio Paganini, Monica Achenza.



CARBONIA-IGLESIAS. Nando Pellegrini, Stefania Secci, Mauro Dessì, Marina Nioi.



OGLIASTRA. Silvia Sorcinelli, Emanuele Salvatore Salis.



OLBIA-TEMPIO. Roberto Asara, Anna Rita Sau, Antonello Raffaele Asole, Marina Musselli, Andrea Giuliano, Ilenia Spano. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Energie per l'Italia punta tutto sul candidato Psd'Az leghista, Christian Solinas e presenta candidati nelle otto circoscrizioni territoriali provinciali. Di seguito tutti i nomi in lizza.. Roberto Sorcinelli, Giada Atzori, Giuseppe Cappai, Simona Baldini, Marino Contu, Roberta Diana, Giorgio Galizia, Anna Maria Giua, Fabio Mocco, Benedetta Leoni, Sandro Falchi, Maria Teresa Obinu, Massimiliano Boi, Vanessa Pelusi, Gianni Utzeri, Alessandra Pitzalis, Salvatore Achenza, Veronica Pani, Carlo Vallebona, Caterina Cortese.. Elena Vidili, Mario Satta, Gabriella Brundu, Giuseppe Vargiu, Franca Moni, Manuedda Giovanni Battista (noto Gianni), Lidia Uda, Ronni Luzzaro, Daniela Satta, Danilo Fadda, Cecilia Maria Grazia Trenta, Giuseppe Maioli.. Francesco Azzena, Debora Dalu, Alessandro Frau, Giovanna Fois.. Francesco Pes, Monica Garau, Pasquale Onida, Eliana Dessì, Mauro Secci, Mariana Pintus.. Fabio Muntoni, Ilenia Scano, Alessio Paganini, Monica Achenza.. Nando Pellegrini, Stefania Secci, Mauro Dessì, Marina Nioi.. Silvia Sorcinelli, Emanuele Salvatore Salis.. Roberto Asara, Anna Rita Sau, Antonello Raffaele Asole, Marina Musselli, Andrea Giuliano, Ilenia Spano.