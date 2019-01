Condividi | S.O. 9:08 Sardi Liberi puntano tutto sull´ex presidente e parlamentare di Unidos, mauro Pili. Candidati in tutte le otto circoscrizioni provinciali. Ecco tutti i nomi in corsa Regionali, ecco i Sardi Liberi con Pili



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Sardi Liberi puntano tutto sull'ex presidente e parlamentare di Unidos, mauro Pili. Candidati in tutte le otto circoscrizioni provinciali. Ecco tutti i nomi in corsa.



CAGLIARI. Romina Angius, Giorgio Asunis, Gianni Andrea Deligia, Iosella Grussu, Ignazio Maria Loi, Claudio Lussu, Veronica Matta, Antonio Pani, Pietro Piddiu, Alessandra Pinna, Rita Piredda, Antonio Pisano, Antonella Schirru, Francesco Scifo, Maria Serci, Manuela Serra, Erminia Siddi, Adriano Sollai, Renato Valdes, Claudia Zuncheddu.



SASSARI. Umberto B.V. Caparelli Borlotti, Paolo D'Ascanio, Maria Antonella De Addis, Claudio Deligios, Giuliana Demurtas, Giovanni Maria Fadda, Teresa FAzio, StefaNIA fERINO, mARCELLO mAURELLI, Gavino Piliu, Maria Pina Pintus, Anna Rosa Margherita Pirinu,.



NUORO. Antonio Chessa, Alessio Gattu, Antonella Musu, Silvia Sias, Danilo Vorticoso, Angela Tiziana Zanda.



ORISTANO. Maria Cristina Cauli, Stefano Licheri, Manuel Orrù, Valentina Parodi, Andrea Riccio, Agostina Sias.



MEDIO CAMPIDANO. Daniela Cirina, Simone Silvio Lisci, Dario Piras, Laura Porcedda.



CARBONIA-IGLESIAS. Paolo Aureli, Silvia Ibba, Luciano Lamantia, Rita Melis.



OGLIASTRA. Gina Floris, Pasquale Zucca.



OLBIA-TEMPIO. Giovanni Antonio Appeddu (noto Antonio), Antonella Rita Asara, Silvia Fancello, Antonella Maria Sabina Fiori, Andrea Ledda, Gianni Usai. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Sardi Liberi puntano tutto sull'ex presidente e parlamentare di Unidos, mauro Pili. Candidati in tutte le otto circoscrizioni provinciali. Ecco tutti i nomi in corsa.. Romina Angius, Giorgio Asunis, Gianni Andrea Deligia, Iosella Grussu, Ignazio Maria Loi, Claudio Lussu, Veronica Matta, Antonio Pani, Pietro Piddiu, Alessandra Pinna, Rita Piredda, Antonio Pisano, Antonella Schirru, Francesco Scifo, Maria Serci, Manuela Serra, Erminia Siddi, Adriano Sollai, Renato Valdes, Claudia Zuncheddu.. Umberto B.V. Caparelli Borlotti, Paolo D'Ascanio, Maria Antonella De Addis, Claudio Deligios, Giuliana Demurtas, Giovanni Maria Fadda, Teresa FAzio, StefaNIA fERINO, mARCELLO mAURELLI, Gavino Piliu, Maria Pina Pintus, Anna Rosa Margherita Pirinu,.. Antonio Chessa, Alessio Gattu, Antonella Musu, Silvia Sias, Danilo Vorticoso, Angela Tiziana Zanda.. Maria Cristina Cauli, Stefano Licheri, Manuel Orrù, Valentina Parodi, Andrea Riccio, Agostina Sias.. Daniela Cirina, Simone Silvio Lisci, Dario Piras, Laura Porcedda.. Paolo Aureli, Silvia Ibba, Luciano Lamantia, Rita Melis.. Gina Floris, Pasquale Zucca.. Giovanni Antonio Appeddu (noto Antonio), Antonella Rita Asara, Silvia Fancello, Antonella Maria Sabina Fiori, Andrea Ledda, Gianni Usai.