Il Partito dei Sardi punta tutto sul candidato Paolo Maninchedda e presenta candidati nelle otto circoscrizioni territoriali provinciali. Di seguito tutti i 60 nomi in lizza Partito dei Sardi, tutti i nomi al voto



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Il Partito dei Sardi punta tutto sul candidato Paolo Maninchedda e presenta candidati nelle otto circoscrizioni territoriali provinciali. Di seguito tutti i 60 nomi in lizza.



CAGLIARI. Gianluca Aresu, Mario Argiolas, Alex Asunis, Lucia Cabras, Claudia Campione, Roberto Giuseppe Cannarella, Antonella Catte, Modesto Fenu, Maria Eva Loi, Mario Meloni, Francesca Monni, Paolo Musu, Oscar Palmas, Michela Parise, Elisabetta Pia, Cristiana Porcu, Martina Romeo, Antonio Sardu, Maria Clotilde Scalas, Roberto Tramaloni.



SASSARI. Maria Benelli, Adolfo Salvatore Antonio Carta, Amalia Cherchi, Francesca Dettori, Alessandro Lai, Maria Ausilia Loddo, Piermario Manca, Sabina Antonella Saba, Monica Sanna, Ottavio Sanna, Gavino Tanchis, Antonio Tanda.



NUORO. Gianfranco Congiu, Claudia Fancello, Giuseppe Farci, Rossana Ledda, Clara Michelangeli, Roberto Tola.



ORISTANO. Yudeisy Aguila, Francesca Cadoni, Antonella Casula, Augusto Cherchi, Antonello Figus, Stefano Siddi.



OLBIA-TEMPIO. Renato Azara, Pietrina Francesca Coccu (nota Piera), Antonio Giagoni, Pierpaola Isoni, Paola Pischedda, Gian Domenico Scotto.



MEDIO CAMPIDANO. Maura Boi, Stefano Musanti, Silvia Nocco, Antioco Piras.



CARBONIA-IGLESIAS. Fabio Enne, Carlo Maramarco, Alessia Marongiu, Mariella Piredda.



