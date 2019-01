Condividi | S.O. 9:25 Unione Popolare Cristiana e Socialisti si presentano insieme a sostegno del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, in occasione delle elezioni regionali di febbraio in Sardegna. Di seguito tutti i nomi in lizza Upc e Socialisti, ecco i candidati



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Unione Popolare Cristiana e Socialisti si presentano insieme a sostegno del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Di seguito tutti i nomi in lizza.



CAGLIARI. Raimondo Mondo Perra, Tomaso Angioni, Gigliola Nenne Cocco, Christian Diana, Gianmario Fiori, Camilla Loi, Dario Madeddu, Daniela Mascia, Paolo Meloni, Maria Virginia Mura, Caterina Olla, Paola Piccioni, Stefania Podda, Demetrio Patricò, Cinzia Ruvioli, Pierfranco Serra, Tonino Sirigu, Claudio Tatti, Maria Paola Trincas, Angela Vacca.



SASSARI. Giovanni Cherchi (noto Gianni), Sebastiano Casu (noto Bastianino), Franco Corda (noto Pagiameddu), Federica Falco, Alessandra Giudici, Patrizia Grassi, Valter Antonello Piero Meloni, Angelo Mariano Peddis, Pietrina Putzolu, Luciano Ribichesu, Felicina Gavina Sebastiana Solinas, Federica Taras.



NUORO. Monica Carta, Giovanna Dalu, Elsa Muscu, Antonio Gaia, Gino Goddi, Luca Lapia.



MEDIO CAMPIDANO. Giorgia Mallocci, Piero Montis, Giulia Orrù, Massimiliano Sabiu.



CARBONIA-IGLESIAS. Silvana Curti, Silvio Faedda, Enrico Schirru, Marianna Tiddia.



ORISTANO. Francesco Cabras, Michelina Cao, Clara Cau, Bruno Lacu, Elena Loddo, Ignazio Marrocu.



OLBIA-TEMPIO. Paolo Careddu, Maddalena Decandia, Dalida Gallo, Domenico Granito, Teresa Grassano, Pierfranco Zanchetta.



