Sinistra Sarda punta su Vindice Lecis alle elezioni regionali di febbraio. Di seguito tutti i nomi in lizza nelle otto circoscrizioni, in tutto sono 48 gli aspiranti onorevoli sardi Vindice Lecis schiera 48 candidati



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Sinistra Sarda punta su Vindice Lecis. Di seguito tutti i nomi in lizza nelle otto circoscrizioni, in tutto sono 48 gli aspiranti onorevoli sardi.



CAGLIARI. virgilio Careddu, Monica Cireddu, Novella Cogodi, Massimo Defraia, Giampiero Antonio Dore, Emanuele Garau, Antonella Licheri, Sara Mandis, Jessica Monni, Giorgio Pilleri, Maria Angela Porceddu, Giancarlo Portas, Elisabetta Sanna, Maria Gavina Usai, Giampaolo Usala, Michele Zuddas.



SASSARI. Emilio Fois, Patrizia Marongiu, Andrea Lai, Francesca Oppo, Leonardo Meazza, Melania Ruggeri, Ulisse Campus, Roberta Satta.



NUORO. Lucia Brocca, Antonio Carossino, Giovanni Cossu, Enzo Gamba, Giuseppina Maccioni, Rossana Piredda.



MEDIO CAMPIDANO. Mariano Corrado Careddu, Michele Onnis, Marcello Pistis, Giovanna Ticca.



CARBONIA-IGLESIAS. Barbara Angius, Daniela Fonnesu, Stefano Fonnesu, Alessandro Serra.



ORISTANO. Francesco Carta, Salvatore Giuseppe Melis, Pinuccia Sechi, Paola Sanna.



OLBIA-TEMPIO. Nicola Luciano, Catia Salerno, Enza Antonia Sechi, Elia Paolo Vacca.



