Sardegna 20Venti: tutti i candidati

CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Sardegna 20Venti del leder Stefano Tunis, punta sul Centrodestra del candidato Christian Solina. Ecco i 50 candidati nelle 8 circoscrizioni provinciali.



CAGLIARI. Federica Angius, Francesca Asquer, Dino Cocco, Enrico Collu, Renato Deiana, Giuseppe Edoardo De Pau, Corrado Dessalvi, Francesca Feboli, Giulia Frau, Massimiliano Garau, Luigi Gessa, Marcella Laconi, Antonella Mostallino, Anna Perra, Maura Serri, Francesco Spiga, Francesca Toccori, Stefano Tunis.



SASSARI. Alessandra Palmieri, Giancarlo Carta, Roberto Desini, Antonio Fodde, Elena Fonnesu, Roberta Marongiu, Felicita Placida Marrosu, Pietro Moro, Maria Franca Muresu, Maria Grazia Sanna, Luigi Satta, Gian Mario Sircana.



MEDIO CAMPIDANO. Alberto Urpi, Riccardo Sanna, Emanuela Cadeddu, Rita Piana.



CARBONIA-IGLESIAS. Laura Cappelli, Maria Cristina Chicca Marongiu, Andrea Tunis, Antonio Vigo.



OGLIASTRA. Marco Melis, Rita Angius.



ORISTANO. Anita Pili, Domenico Gallus, Giorgio Mastino, Salvatore Pes, Nora Piras, Rita Maria Zedda.



NUORO. Gianluigi Littarru, Francesco Oggianu Pirari.



