Progetto Comunista su Zedda: 50 nomi

CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Progetto Comunista è una delle 8 liste a sostegno del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Ecco i 50 candidati inseriti nelle circoscrizioni provinciali.



CAGLIARI. Fabrizio Anedda, Giuseppina Altamura, Bruno Atzori, Claudio Boi, Antonietta Carboni, Laura Carlucci, Giulio Carta, Isa Cossu, Stefania Damu, Marco Fanni, Benvenuto Farci, Paolo Figari, Elisabetta Foti, Roberto Gessa, Giulia Murgia, Laura Parisi, Maria Luciana Sanna, Simone Scioni, Donatella Storari.



SASSARI. Giampaolo Sarritzu, Giovanni Anedda, Giovanna Francesca Delogu, Bruno Fiori, Biagio Lioni, Paola Marceddu, Stefania Pani, Assuntina Piano.



NUORO. Antonio Pietro Pirisi, Pietruccia Cosseddu, Sebastiano Floris, Annamaria Porcu.



ORISTANO. Luciana Addari, Stefano Anedda, Giovanni Battista Damu, Anna Piras.



OLBIA-TEMPIO. Silvana Anedda, Manrico Casini, Angelo Manca, Elisabetta Pes.



MEDIO CAMPIDANO. Fiorella Granata, Katiuscia Lai, Giovanni Podda, Martino Vaccargiu.



CARBONIA-IGLESIAS. Joel Caboni, Lucia Corona, Patrizia Emanuela Pinna, Rinaldo Seu.



