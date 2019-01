Condividi | S.O. 11:09 Sardegna Civica è una delle 11 liste a sostegno del candidato alla presidenza del Centrodestra, Christian Solina. Ecco i 60 candidati inseriti nelle circoscrizioni provinciali Sardegna Civica per Solinas: nomi



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Sardegna Civica è una delle 11 liste a sostegno del candidato alla presidenza del Centrodestra, Christian Solina. Ecco i 60 candidati inseriti nelle circoscrizioni provinciali.



CAGLIARI. Isabella Boi, Mauro Borsetti, Roberto Caredda, Giorgio Concas, Alessia Cossu, Pier Paolo Cotza, Erica Cugis, Raimondo Deiana, Valerio Doa, Elio Mameli, Simonetta Melis, Doriana Perra, Stefano Piano, Silvia Piras, Marco Pisano, Valentina Pischedda, Anna Rita Sotgiu, Monica Stella, Marco Sulis, Antonia Usala.



SASSARI. Gaetano Alfredo Cau, Francesco Cuccureddu, Giommaria Deledda, Pietro Demurtas, Maria Paola Demuru, Giuseppe Manca, Antonia Angela Mattu, Antonella Mette, Pina Mulas, Andrea Pala, Maria Vittoria Porcu (nota Mavi), Maria Lucia Tirotto.



NUORO. Angela Arca, Pamela Delrio, Marco Demuru, Giovanni Lubrano, Gian Marco Mura, Veronica Rizzu.



ORISTANO. Gianfranco Attene, Simona Garau, Giovanna Maira, Giorgia Manca, Gian Luca Mura, Davide Unali.



OLBIA-TEMPIO. Marco Battista Cuccu, Lucia Caterina Masala, Maurizio Pais, Massimo Rizzu, Valentina Ruiu, A. M. MaDDALENA sTANGONI..



MEDIO CAMPIDANO. Stefano Caboni, Marino Ibba Elena Massa, maria Francesca Pinna.



CARBONIA-IGLESIAS. Giorgio Alimonda, Antonella Valentina Cattari, Ilena Mura, Gianfranco Trullu.



OGLIASTRA. Pietro Muceli, Chicca Siri. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Sardegna Civica è una delle 11 liste a sostegno del candidato alla presidenza del Centrodestra, Christian Solina. Ecco i 60 candidati inseriti nelle circoscrizioni provinciali.. Isabella Boi, Mauro Borsetti, Roberto Caredda, Giorgio Concas, Alessia Cossu, Pier Paolo Cotza, Erica Cugis, Raimondo Deiana, Valerio Doa, Elio Mameli, Simonetta Melis, Doriana Perra, Stefano Piano, Silvia Piras, Marco Pisano, Valentina Pischedda, Anna Rita Sotgiu, Monica Stella, Marco Sulis, Antonia Usala.. Gaetano Alfredo Cau, Francesco Cuccureddu, Giommaria Deledda, Pietro Demurtas, Maria Paola Demuru, Giuseppe Manca, Antonia Angela Mattu, Antonella Mette, Pina Mulas, Andrea Pala, Maria Vittoria Porcu (nota Mavi), Maria Lucia Tirotto.. Angela Arca, Pamela Delrio, Marco Demuru, Giovanni Lubrano, Gian Marco Mura, Veronica Rizzu.. Gianfranco Attene, Simona Garau, Giovanna Maira, Giorgia Manca, Gian Luca Mura, Davide Unali.. Marco Battista Cuccu, Lucia Caterina Masala, Maurizio Pais, Massimo Rizzu, Valentina Ruiu, A. M. MaDDALENA sTANGONI... Stefano Caboni, Marino Ibba Elena Massa, maria Francesca Pinna.. Giorgio Alimonda, Antonella Valentina Cattari, Ilena Mura, Gianfranco Trullu.. Pietro Muceli, Chicca Siri.