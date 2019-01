Condividi | S.O. 12:23 L´Unione Democratica Cristiana Udc è una delle 11 liste a sostegno del candidato alla presidenza del Centrodestra, Christian Solina. Ecco i 60 candidati inseriti nelle circoscrizioni provinciali Udc in corsa per le Regionali



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: L'Unione Democratica Cristiana Udc è una delle 11 liste a sostegno del candidato alla presidenza del Centrodestra, Christian Solina. Ecco i 60 candidati inseriti nelle circoscrizioni provinciali.



CAGLIARI. Giorgio Oppi, Daniela Noli, Mario Fadda, Alice Aroni, Pierpaolo Cirina, Manuela Boi, Giovanni Cannella, Dario Carbini, Bruna Carboni, Valeria Cardia, Maria Teresa Cossu, Roberto Costa, Carla Garau, Antonio Limbardi, Tiziana Mostallino, Paola Mulleri, Claudio Pirarba, Marcello Placido, Tonio Simbula, Sandra Sulcis.



SASSARI. Gian Filippo Sechi, Maria Antonietta Uras, Antonio Sassu (noto Antonello), Margherita Molinu, Simone Pisano, Alessandra Manca, Raffele Salvatore (noto Lele), Simona Piras, Antonio Delogu, Giovanna Manca, Giuseppe Fiori noto Peppino, Debora Marongiu.

NUORO. Angela Arca, Pamela Delrio, Marco Demuru, Giovanni Lubrano, Gian Marco Mura, Veronica Rizzu.



ORISTANO. Giuliano Uras, Rossana Fozzi, Gian Michele Guiso, Alessandra Marras, Stefano Sanna, Sara Pau.



NUORO - Salvatore Fois, Salvatore noto Tore Sulas, Riccardo Uda, Maria Francesca D’Antoni, Giada Dessena, Angelica Putzu.



OLBIA-TEMPIO. Marco Battista Cuccu, Lucia Caterina Masala, Maurizio Pais, Massimo Rizzu, Valentina Ruiu, A. M. MaDDALENA sTANGONI..



MEDIO CAMPIDANO. Nicola Cau, Maria Lucia Bolliri, Fausto Orrù, Barbara Marongiu.



CARBONIA-IGLESIAS. Patrizia Congiu, Learco Fois, Ginetto Perseu, Angela Scarpa.



