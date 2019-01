Condividi | Red 15:44 Attorno alle 12.30 di oggi, un giovane è entrato nel negozio Tola 2.0, in Viale Italia, nel pieno centro di Sassari, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa ed è poi scappato Minaccia negoziante con un coltello: rapina in centro



SASSARI – Momenti di panico, questa mattina, in un negozio di abbigliamento del centro cittadino di Sassari. Stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 12.30 di oggi (martedì), un giovane è entrato nel negozio Tola 2.0, in Viale Italia, ha minacciato con un coltello il negoziante, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, per poi scappare.



Il titolare del negozio, una volta ripresosi, ha chiamato il 112. Pronto l'intervento dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto la testimonianza del rapinato. Le indagini si allargano, visto che nelle ultime ventiquattro ore pare ci sia stata un'altra rapina con modalità simili.