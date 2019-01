Condividi | Red 18:13 La deputata algherese del Movimento 5 stelle in prima linea per la salvaguardia della specie marina comunemente conosciuta come “nacchera”. La sua proposta di risoluzione sarà discussa domani in Commissione Ambiente Deiana porta la Pinna Nobilis in Parlamento



ALGHERO - Sarà discussa domani, mercoledì, 23 gennaio, in Commissione Ambiente, la risoluzione proposta dalla deputata algherese Paola Deiana sulla salvaguardia della specie marina “Pinna Nobilis”, meglio conosciuta come “nacchera”.La rappresentante del Movimento 5 stelle ha presentato il documento, depositato il 5 ottobre, con l’obiettivo di impegnare il Governo ad assumere iniziative per contrastare il rischio estinzione di questo mollusco.



A settembre 2018, la Deiana aveva ascoltato a Porto Conte i responsabili delle varie Aree marine protette della Sardegna, del Centro Marino internazionale, delle Università degli studi di Sassari e Cagliari e del Cnr. Proprio in quell’occasione, i tecnici avevano illustrato diverse proposte, riportate al Ministero dell'Ambiente dalla deputata algherese, per arginare la catastrofica moria di esemplari di Pinna nobilis registrata nel Mediterraneo e quindi anche nelle coste della Riviera del corallo.



