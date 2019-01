Condividi | Red 22:03 Domani, l´Azienda per la tutela della salute della Sardegna farà il punto sulla riorganizzazione del Sistema sanitario regionale a due anni dalla riforma con il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru Ats: incontro a Cagliari



CAGLIARI - Giornata di bilancio per l’Azienda per la tutela della salute della Sardegna domani, mercoledì 23 gennaio, alle 10, al Seminario arcivescovile di Via Monsignor Giuseppe Cogoni 9, a Cagliari. Alla presenza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, che chiuderà i lavori della mattina, sarà avviata una riflessione collettiva sui risultati ed i possibili miglioramenti della riorganizzazione del sistema sanitario locale nell’Isola, a due anni dalla istituzione dell’Ats. L’iniziativa sarà articolata in due momenti: il primo diretto a mettere in comune dati, fatti, informazioni che descrivano accuratamente i due anni di attività e forniscano diverse chiavi di lettura; il secondo con riflessioni di gruppo organizzate in tavoli che discuteranno dei possibili miglioramenti e formuleranno raccomandazioni indirizzate all’Ats, nell’ambito di specifici temi di approfondimento. Il percorso d’informazione ed ascolto sulla riforma si articolerà in tre giornate, nelle sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro.



La giornata di lavoro, organizzata dall’Ats, sarà introdotta dal direttore formazione e ricerca dell'Ats Gianni Salis. Quindi, il direttore amministrativo dell'Ats Stefano Lorusso parlerà del percorso per l’organizzazione della nuova Azienda, con i risultati ed i punti critici di due anni di lavoro, seguito dal direttore sanitario dell'Ats Francesco Enrichens, che presenterà una relazione incentrata sulla qualità e l’appropriatezza delle cure. Il direttore del Servizio di sanità animale Assl Sassari/Olbia Francesco Sgarangella farà un focus di approfondimento sulla lotta alla Pste suina nell’Isola quale esempio di successo in Europa. Alle 12, la parola passerà ai pazienti: due anni di attività secondo le associazioni del progetto Tramas.



Fulvio Moirano, direttore generale dell'Ats, farà una panoramica generale sull’Azienda dopo i due anni di attività, e, in particolare, sullo stato dell’arte delle liste d’attesa, le azioni in atto e quelle in programma per il futuro. Chiuderà la mattina Pigliaru, con un intervento sulle ragioni della riforma sanitaria. Nel pomeriggio, verranno organizzati cinque tavoli di lavoro su: personale e risorse finanziarie; organizzazione della Rete sanitaria; esiti del Servizio sanitario; liste d’attesa; rapporto tra salute umana ed animale. I partecipanti ai tavoli lavoreranno con l’ausilio di un servizio di facilitazione e con il supporto tecnico di operatori dell’Ats. Nei tavoli si formuleranno raccomandazioni indirizzate all’Ats nell’ambito dei temi oggetto di discussione.



Nella foto: il direttore generale dell'Ats Fulvio Moirano