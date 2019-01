Condividi | Red 9:04 Venerdì mattina, vicino al Comando della Guardia di Finanza di Alghero, in Via Garibaldi, ci sarà un´autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale a disposizione di quanti vorranno donare il sangue Avis Alghero: raccolta sangue straordinaria



ALGHERO – Venerdì 25 gennaio, dalle 8 alle 12, vicino al Comando della Guardia di Finanza di Alghero, in Via Garibaldi, l'Avis Alghero, in collaborazione con la Guardia di Finanza, Comando Compagnia e Comando Sezione operativa navale, organizza una raccolta di sangue straordinaria. In loco, ci sarà un'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale a disposizione di quanti vorranno donare il sangue.