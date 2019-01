Condividi | Red 11:06 Gli atleti del maestro Stefano Piras hanno superato brillantemente gli esami regionali per il grado di cintura nera primo, secondo e terzo Dan organizzati ad Oristano dal Comitato regionale Fita Sardegna Taekwondo: 12 olmedesi cinture nere



OLMEDO – C'erano anche i portacolori della Taekwondo Olmedo fra i novantatre atleti candidati agli esami regionali per il grado di cintura nera primo, secondo e terzo Poom e di primo, secondo e terzo Dan organizzati dal Comitato regionale Fita Sardegna ad Oristano. Un importante e prestigioso traguardo è stato raggiunto dai giovani atleti del maestro Stefano Piras e dell’allenatore Loredana Sechi, a completamento della costante crescita degli atleti olmedesi negli ultimi anni.



La Federazione italiana taekwondo ha stabilito che giovanissimi atleti dotati di particolari doti tecniche, di età compresa tra i dieci ed i quattordici anni, possano acquisire il grado di cintura nera denominato Poom, un’importante opportunità considerato che possono ottenere il grado di terzo Poom ed al compimento del 16esimo anno verrà riconosciuto il grado di terzo Dan, a differenza dell’esame Dan, che potrà sostenere l’esame ogni anno quanti sono i gradi (da primo a secondo due anni, da secondo a terzo tre anni, ecc.). Hanno conseguito il grado di cintura nera primo Poom Marco Baldinu, Salvatore Pala, Luca Mannu ed Eleonora Maria Meloni; cintura nera secondo Poom Giulia Canu, Giulia Saccu e Federica Zedde; cintura nera primo Dan Elisa Porcu, Ylenia Deriu, Marco Cherchi e Benedetto Carbone; cintura nera terzo Dan Rossella Puledda.



Le prove d'esame hanno previsto la esecuzione di tre forme, tre diverse applicazioni tecniche e due round di combattimento valutate dalla Commissione regionale composta da tre tecnici nominati dalla Federazione italiana taekwondo. «Un prestigioso ed ambizioso risultato conseguito dai nostri atleti frutto di un intenso e costante allenamento quotidiano – dichiara il direttore tecnico Piras – siamo totalmente soddisfatti dell'ottima performance dei dodici atleti che hanno ottenuto anche un apprezzamento dalla Commissione. E' doveroso precisare che il sodalizio olmedese aveva la maggiore presenza di candidati al conseguimento della cintura nera».