In programma venerdì sera, nelle sale della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele, la presentazione del corso di avvicinamento al vino tenuto dall´enologo Giuseppe Izza Vinofordummies ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 25 gennaio, alle 19, nella libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, nel corso di un incontro dedicato ad appassionati ed amanti del vino, si chiuderanno le iscrizioni e saranno illustrati tutti i dettagli di "#Vinofordummies", un percorso teorico-pratico di avvicinamento al vino lungo sei tappe, guidato dall'enologo algherese Giuseppe Izza. Dalla storia della viticoltura alle tecniche di vinificazione, dalla tecnica di degustazione alle leggi sull'etichettatura, dalle regole di servizio ed abbinamento vino/cibo alla conoscenza dei doc della Sardegna e loro degustazione pratica. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/9738303, o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.