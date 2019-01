Condividi | Red 20:14 Domani sera, nella sede del Distretto della creatività (ResPublica), in Via Simon/Piazza Pino Piras, la sezione locale dell´Anpi organizza la Festa del tesseramento 2019 sul tema “Cosa significa essere antifascisti oggi?” Anpi: ad Alghero la Festa del tesseramento



ALGHERO. Domani, giovedì 24 gennaio, alle 18.15, nella sede del Distretto della creatività (ResPublica), in Via Simon/Piazza Pino Piras, la sezione Anpi di Alghero organizza la Festa del tesseramento 2019 sul tema "Cosa significa essere antifascisti oggi?". La manifestazione sarà così articolata: intervento di apertura del presidente Tonino Budruni; performances di Ida Nur Raman e Flaminia Antonini sulla storia dell'antifascismo; tesseramento e cena sociale.