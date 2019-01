Condividi | Red 16:46 Domani mattina, nella sala del sindaco, a Porta Terra, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Tutti in strada”, prevista per sabato mattina, nel presidio di Rudas, sulla Sassari-Alghero Tutti in strada: conferenza stampa ad Alghero



ALGHERO - Domani, giovedì 24 gennaio, alle 11.30, nella sala del sindaco, a Porta Terra, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Tutti in strada”, prevista per sabato 26, alle 10.30, nel presidio di Rudas, sulla Sassari-Alghero. L'iniziativa, promossa dalla Città di Alghero, dai Comuni della Rete metropolitana del nord Sardegna e del territorio, dalle associazioni di categoria, forze sindacali, imprese, comitati e cittadini, vuole contribuire a mantenere alta l'attenzione delle Istituzioni e della società civile sul completamento della Strada statale 291 a quattro corsie. Commenti ALGHERO - Domani, giovedì 24 gennaio, alle 11.30, nella sala del sindaco, a Porta Terra, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Tutti in strada”, prevista per sabato 26, alle 10.30, nel presidio di Rudas, sulla Sassari-Alghero. L'iniziativa, promossa dalla Città di Alghero, dai Comuni della Rete metropolitana del nord Sardegna e del territorio, dalle associazioni di categoria, forze sindacali, imprese, comitati e cittadini, vuole contribuire a mantenere alta l'attenzione delle Istituzioni e della società civile sul completamento della Strada statale 291 a quattro corsie.