Basket: settimana della verità per le Gabetti

ALGHERO - Archiviata con sostanziale positività la difficile settimana appena trascorsa, le formazioni del patron Salteri impegnate nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile, si troveranno davanti a due sfide a dir poco insidiose. La formazione A, affronterà domani, giovedì 24 gennaio, al PalaCorbia (e non al PalaManchia come inizialmente previsto) nel derby cittadino, gli eterni rivali della Nuova pallacanestro Alghero, in quello che è un vero e proprio classico del campionato.



Infatti, le due formazioni algheresi si sono scontrate in tutte le edizioni del torneo Uisp da quando partecipano entrambe. Ed in più di un’occasione, anche nei Play-off. Con il crescere dei rossi di coach Giammarco prima, e di coach Cabras da due anni a questa parte, i due roster catalani hanno dato vita a sfide memorabili e sempre combattute. Facile pensare che questa non sarà da meno. Proprio per questi motivi è atteso il pubblico delle grandi occasioni nell’impianto di Via Pacinotti.



Sfida estremamente affascinante anche per i ragazzi della Gabetti Lab, impegnata nel girone A del torneo. Venerdì 25, questa volta al PalaManchia, la squadra di coach Giglio dovrà confermare i progressi delle ultime uscite, in una partita a dir poco proibitiva contro i campioni in carica della Master Sassari. La compagine sassarese, che nella scorsa stagione si è abbattuta come un tornado sul campionato, punta chiaramente a bissare il titolo. Musu e compagni dovranno necessariamente dare sfoggio di una grande prova contro i biancoblu.