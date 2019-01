Condividi | Mariangela Pala 18:47 La società Engie, che gestisce gli impianti termici del Comune ha riscontrato nella scuola di via delle Vigne il danneggiamento di diverse linee di alimentazione del sistema di riscaldamento Riscaldamenti ko: elementare Dessì chiusa per 2 giorni



PORTO TORRES - Chiusa per due giorni la scuola elementare Dessì dell’Istituto Comprensivo 1. La società Engie, che gestisce gli impianti termici a servizio degli stabili di proprietà del Comune ha riscontrato nella scuola di via delle Vigne il danneggiamento di diverse linee di alimentazione del sistema di riscaldamento per le quali è stata richiesta l’attivazione di interventi straordinari.



Per provvedere alle riparazioni e a causa delle temperature particolarmente fredde, è in vigore un’ordinanza sindacale emessa dal sindaco Sean Wheeler che determina la chiusura dell’istituto scolastico nella giornata odierna e in quella di giovedì 24 gennaio. In fase di realizzazione degli scavi per l’individuazione della linea danneggiata, si è potuto accertare che anche le ulteriori due linee di alimentazione hanno presentato uno stato critico, causa delle perdite che hanno richiesto l’intervento straordinario in corso di esecuzione e che stamattina ha ceduto l’ultima linea ancora in funzione e pertanto, da oggi, l’edificio scolastico risultava completamente al freddo.



Nel frattempo è stata inviata dal responsabile del Servizio Manutenzioni dell’Ente alla Dirigente scolastica Annarita Pintadu una comunicazione nella quale si fa presente che si sta provvedendo ad individuare le tubazioni all’ingresso dell’edificio scolastico per posare delle linee provvisorie che consentano la riattivazione del sistema di riscaldamento nel più breve tempo possibile. Le tempistiche sono stimate in circa 2 giorni, fermo restando condizioni climatiche favorevoli. PORTO TORRES - Chiusa per due giorni la scuola elementare Dessì dell’Istituto Comprensivo 1. La società Engie, che gestisce gli impianti termici a servizio degli stabili di proprietà del Comune ha riscontrato nella scuola di via delle Vigne il danneggiamento di diverse linee di alimentazione del sistema di riscaldamento per le quali è stata richiesta l’attivazione di interventi straordinari.Per provvedere alle riparazioni e a causa delle temperature particolarmente fredde, è in vigore un’ordinanza sindacale emessa dal sindaco Sean Wheeler che determina la chiusura dell’istituto scolastico nella giornata odierna e in quella di giovedì 24 gennaio. In fase di realizzazione degli scavi per l’individuazione della linea danneggiata, si è potuto accertare che anche le ulteriori due linee di alimentazione hanno presentato uno stato critico, causa delle perdite che hanno richiesto l’intervento straordinario in corso di esecuzione e che stamattina ha ceduto l’ultima linea ancora in funzione e pertanto, da oggi, l’edificio scolastico risultava completamente al freddo.Nel frattempo è stata inviata dal responsabile del Servizio Manutenzioni dell’Ente alla Dirigente scolastica Annarita Pintadu una comunicazione nella quale si fa presente che si sta provvedendo ad individuare le tubazioni all’ingresso dell’edificio scolastico per posare delle linee provvisorie che consentano la riattivazione del sistema di riscaldamento nel più breve tempo possibile. Le tempistiche sono stimate in circa 2 giorni, fermo restando condizioni climatiche favorevoli.