Condividi | Red 19:02 Venerdì, il ministro delle Politiche agricole farà tappa nella Riviera del corallo e visiterà la Cantina Santa Maria la Palma per un incontro dedicato alle tematiche più sensibili per il reparto vitivinicolo Il ministro Centinaio ad Alghero



ALGHERO - Tappa ad Alghero per il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, nell’ambito del suo tour di tre giorni in Sardegna. Venerdì 25 gennaio, alle 18, il senatore leghista visiterà la Cantina Santa Maria la Palma e sarà ospite e protagonista di un incontro con i soci viticoltori ed esponenti del settore vitivinicolo del nord Sardegna.



L’incontro rappresenterà un’occasione di dibattito pubblico sul reparto vitivinicolo, durante il quale saranno approfonditi i punti di forza e di debolezza del comparto, le opportunità di sviluppo, il ruolo dei Consorzi di tutela ed altre tematiche di grande importanza per il settore. Un argomento che sarà trattato e che sta molto a cuore a tante cantine e tanti imprenditori in tutta la Sardegna è la proposta di modifica del disciplinare dell’Igt Isola dei Nuraghi, scelta che potrebbe mettere a rischio il lavoro fatto dai viticoltori di questo territorio per valorizzare le produzioni dop/doc della Sardegna.



L’incontro è pubblico ed è dedicato a tutti gli imprenditori ed a tutti gli interessati che lavorano nel settore vitivinicolo. L’appuntamento è a partire dalle 18, nella Sala Convegni della Cantina Santa Maria la Palma, nell'omonima borgata.



Nella foto: il ministro Gian Marco Centinaio Commenti ALGHERO - Tappa ad Alghero per il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, nell’ambito del suo tour di tre giorni in Sardegna. Venerdì 25 gennaio, alle 18, il senatore leghista visiterà la Cantina Santa Maria la Palma e sarà ospite e protagonista di un incontro con i soci viticoltori ed esponenti del settore vitivinicolo del nord Sardegna.L’incontro rappresenterà un’occasione di dibattito pubblico sul reparto vitivinicolo, durante il quale saranno approfonditi i punti di forza e di debolezza del comparto, le opportunità di sviluppo, il ruolo dei Consorzi di tutela ed altre tematiche di grande importanza per il settore. Un argomento che sarà trattato e che sta molto a cuore a tante cantine e tanti imprenditori in tutta la Sardegna è la proposta di modifica del disciplinare dell’Igt Isola dei Nuraghi, scelta che potrebbe mettere a rischio il lavoro fatto dai viticoltori di questo territorio per valorizzare le produzioni dop/doc della Sardegna.L’incontro è pubblico ed è dedicato a tutti gli imprenditori ed a tutti gli interessati che lavorano nel settore vitivinicolo. L’appuntamento è a partire dalle 18, nella Sala Convegni della Cantina Santa Maria la Palma, nell'omonima borgata.Nella foto: il ministro Gian Marco Centinaio