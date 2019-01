Condividi | M.P. 19:41 La scuola secondaria “il Brunelleschi”, in occasione della Giornata della Memoria, dedicherà la mattinata di lunedì 28 gennaio ad una riflessione su memoria e impegno civile Al Brunelleschi giornata della memoria



PORTO TORRES - La scuola secondaria “Il Brunelleschi”, in occasione della Giornata della Memoria, dedicherà la mattinata di lunedì 28 gennaio ad una riflessione su memoria e impegno civile. L'iniziativa intitolata “Dalla Memoria alle memorie, dalle memorie ai Diritti Universali dell’Uomo”, collega l’eccidio della Shoah ai valori della nostra civiltà.



In un'unica cornice, vengono racchiuse diverse attività: la visione di un video, i cui contenuti sono, nello specifico, l' Olocausto (sintesi, cause, sviluppi e conseguenze); Le memorie del Novecento: alcuni eccidi del secolo appena trascorso. C'è pure un’animazione curata da Amnesty International che spiega in due minuti la Dichiarazione universale dei diritti umani, il cui messaggio, immediato, aiuterà sia a capire le ingiustizie e le violazioni dei diritti di base, ma sarà anche lo stimolo ad agire per difendere e promuovere tali diritti.



Verrà proposta inoltre una lettura comparata di un documento in cui le leggi razziali italiane del 1938 vengono confutate punto per punto dal Manifesto degli scienziati antirazzisti (2008), che ha visto tra i redattori Rita Levi Montalcini. Il Giardino dei Giusti della scuola, inaugurato lo scorso anno proprio in occasione della Giornata della Memoria, verrà integrato con dei lavori realizzati dagli studenti in collaborazione con le insegnanti Maria Alessandra Congiatu e Patrizia Pirino dedicati sempre al tema dei diritti umani.