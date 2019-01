Condividi | Red 20:23 Dopo circa un anno dall’incarico di vicedirettore nella Federazione provinciale Coldiretti di Oristano, Emanuele Spanò assume la dirigenza della Federazione oristanese. al posto del direttore Luca Saba Coldiretti Oristano: Spanò nuovo direttore



ORISTANO - Dopo circa un anno dall’incarico di vicedirettore nella Federazione provinciale Coldiretti di Oristano, Emanuele Spanò assume la dirigenza della Federazione oristanese. al posto del direttore Luca Saba. Il passaggio di consegne è avvenuto martedì mattina, durante il Consiglio direttivo della Coldiretti Oristano, alla presenza del direttore regionale e provinciale Saba, del dirigente nazionale Antonio Biso e del presidente provinciale Giovanni Murru.



Spanò, 38enne originario di Carbonia, un’attività in Coldiretti avviata come operatore, proseguita come responsabile del Centro assistenza agricola di Carbonia, e come segretario nella zona di Iglesias, ha esercitato la direzione vicaria della Coldiretti Oristano come vicedirettore, a partire da febbraio 2018. «Il periodo appena trascorso è stato di conoscenza e intenso lavoro – ha affermato il nuovo direttore – con scelte importanti e impegnative sul piano organizzativo e sindacale. L’esordio in provincia con una manifestazione che portò in piazza ben cento trattori. In questi mesi ho operato avvertendo la collaborazione degli associati e di tutta la struttura della Coldiretti».



«L’incarico odierno mi motiva ancora di più e accresce in me il senso di responsabilità – ha commentato Emanuele Spanò – consapevole dell’ importanza della Federazione oristanese, dei tanti settori produttivi rappresentati dai nostri soci e del momento anche di difficoltà che il mondo delle campagna vive. Confido di proseguire nell’ascolto della base sociale e del territorio per pianificare, come già intrapreso, un lavoro atto a supportarli nelle difficoltà quotidiane. Saranno queste le direttici della struttura che mi avvio a dirigere». «L’avvicendamento – ha spiegato Luca Saba – avviene nel segno della assoluta continuità, che, come ha già fatto nella attività di direzione vicaria, imprimerà un nuovo impulso alle attività avviate nel campo della rappresentanza sindacale e nell’efficienza della struttura provinciale della Coldiretti Oristanese».



