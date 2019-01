Condividi | Red 15:04 Neve e temperature sotto zero in Barbagia, con gli spazzaneve al lavoro dall´alba di oggi. Stop al traffico pesante sulla Strada statale 131, nel tratto tra Sassari e Nuoro Mezza Sardegna bloccata dalla neve



NUORO – La neve ha dato il “buongiorno”, questa mattina (giovedì), alla Barbagia. Temperature sotto lo zero quasi ovunque e scuole chiuse a Nuoro, Fonni, Orgosolo, Macomert ed in tutte le località più “alte della provincia”.



Dall'alba, gli spazzaneve stanno lavorando per liberare le strade della zona, compresa la Strada statale 131, all'altezza di Campeda e sulla SS389, che collega il capoluogo barbariciano all'Ogliastra. Ovunque, la Polizia stradale consiglia massima prudenza e di montare le gomme da neve o le catene.



Attorno alle 11, la Prefettura, la Polizia stradale e l'Anas hanno deciso la deviazione del traffico pesante in transito verso Sassari in due punti: il primo all'altezza di Abbasanta, con deviazione sulla Strada statale 131Dcn, in direzione nord verso Nuoro e Olbia; il secondo, all'altezza di Ploaghe sulla SS729 Sassari-Olbia, in direzione sud. Una misura preventiva per evitare che camion e pullman blocchino il tratto più critico di Campeda.