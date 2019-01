video Condividi | Red 16:11 Domani sera, il PalaCorbia (ancora sold out) ospiterà la gara tra Audax C5 e Futsal Alghero, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria Calcio a 5: arriva il derby algherese di Coppa



ALGHERO – Si disputerà domani, venerdì 25 gennaio, alle 21.30, sul parquet del PalaCorbia, il derby algherese di calcio a 5 tra Audax C5 e Futsal Alghero, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria. Il Palazzetto sarà ancora una volta "sold out", con non poche polemiche legate all'esigenza di avere spazi più grandi per sport in crescita in città.



Le due squadre si sono affrontate sabato 12 gennaio, per il derby d'andata del girone B del campionato regionale di serie C2, con la vittoria “in trasferta” dell'Audax per 5-3. E proprio l'allenatore dell'Audax ha fatto le carte alla sfida di domani ai microfoni del Quotidiano di Alghero.



Nella foto: l'allenatore dell'Audax Antonio Baldino