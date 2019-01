video Condividi | Red 23:19 “Tutti in strada” sabato mattina, nel presidio di Rudas sulla Sassari-Alghero. Questa mattina, a Porta terra, si è messa a punto l´iniziativa di sensibilizzazione per contribuire a mantenere alta l´attenzione delle istituzioni e della società civile sul completamento della Strada statale 291 a quattro corsie Tutti in strada: il nord Sardegna vuole 4 corsie



ALGHERO - Sindacati, associazioni di categoria, sindaci e cittadini si danno appuntamento “Tutti in strada”. Il territorio compatto manifesta la ferma volontà di vedere ultimata la Strada statale 291 tra Sassari ed Alghero a quattro corsie, in prosecuzione con il tracciato già realizzato.



Sindaci della Rete metropolitana e dei Comuni del territorio, Confartigianato, Confcommercio, Consulta dei Costruttori, Filcam Cisl, Cgil, Uil, con il primo cittadino di Alghero Mario Bruno hanno confermato la volontà di tenere alta l'attenzione partecipando alla manifestazione che coinvolge tutti, senza distinzioni politiche. Si tratta infatti di una strada progettata fin dagli Anni Ottanta e quasi interamente costruita e aperta al traffico veicolare.



Mancano poco meno di 4chilometri del Lotto 1 (Rudas-Alghero), a cui si collega la bretella per l'aeroporto, che rischiano di diventare una vergognosa incompiuta. Tutti in Strada quindi, per ribadire con forza la ferma esigenza di mettere in sicurezza un'opera strategica dall'indiscutibile valenza economia e sociale, alla base di ogni opportunità di crescita e sviluppo. La manifestazione pubblica, organizzata per sabato 26 gennaio, alle 10.30, nl presidio di Rudas, dove la quattro corsie s'interrompe, «è l'occasione per confermare la volontà dell'intero territorio a rivendicare il diritto dell'intero nord ovest».



Nella foto: un momento della conferenza stampa Commenti ALGHERO - Sindacati, associazioni di categoria, sindaci e cittadini si danno appuntamento “Tutti in strada”. Il territorio compatto manifesta la ferma volontà di vedere ultimata la Strada statale 291 tra Sassari ed Alghero a quattro corsie, in prosecuzione con il tracciato già realizzato.Sindaci della Rete metropolitana e dei Comuni del territorio, Confartigianato, Confcommercio, Consulta dei Costruttori, Filcam Cisl, Cgil, Uil, con il primo cittadino di Alghero Mario Bruno hanno confermato la volontà di tenere alta l'attenzione partecipando alla manifestazione che coinvolge tutti, senza distinzioni politiche. Si tratta infatti di una strada progettata fin dagli Anni Ottanta e quasi interamente costruita e aperta al traffico veicolare.Mancano poco meno di 4chilometri del Lotto 1 (Rudas-Alghero), a cui si collega la bretella per l'aeroporto, che rischiano di diventare una vergognosa incompiuta. Tutti in Strada quindi, per ribadire con forza la ferma esigenza di mettere in sicurezza un'opera strategica dall'indiscutibile valenza economia e sociale, alla base di ogni opportunità di crescita e sviluppo. La manifestazione pubblica, organizzata per sabato 26 gennaio, alle 10.30, nl presidio di Rudas, dove la quattro corsie s'interrompe, «è l'occasione per confermare la volontà dell'intero territorio a rivendicare il diritto dell'intero nord ovest».Nella foto: un momento della conferenza stampa • Guarda e condividi il video su Alguer.tv