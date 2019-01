Condividi | Red 18:13 Nell´ultimo mese del 2018, Cagliari si conferma primo aeroporto sardo con 286.219 passeggeri (+12,3percento). Al secondo posto Alghero con 66.506 (+3.5percento), chiude Olbia con 65.853 (+2,4percento) Sogeaal: dicembre positivo +3,5%



ALGHERO – Il segno “+” chiude il 2018 degli aeroporti sardi. A dicembre, il “Mario Mameli” di Cagliari si conferma primo aeroporto sardo con 286.219 passeggeri (+12,3percento). Al secondo posto il “Riviera del corallo” di Alghero con 66.506 (+3.5percento), chiude il “Costa Smeralda” di Olbia con 65.853 (+2,4percento).



Il dicembre del Riviera del corallo ha complessivamente registrato 548 movimenti, per un +5percento. Positivi anche i consuntivi annuali, con Cagliari che, con 4.370.014 passeggeri cresce del 5,1percento, Olbia sfiora il traguardo dei 3milioni (2.999.253) per un buon +6,7percento ed Alghero registra complessivamente 1.365.129 passeggeri, archiviando il 2018 con un positivo 3,3percento di crescita.