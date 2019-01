Condividi | Mariangela Pala 19:38 Superlavoro per le forze della Polizia locale intervenuti in via Romagnosi dove si è abbattuto sull’asfalto un grosso albero di pino d´aleppo cresciuto all’interno di un condominio Maltempo a Porto Torres: il vento fa strage di alberi



PORTO TORRES - Le forti raffiche di vento di circa 30 nodi hanno creato disagi in alcune zone della città. Superlavoro per le forze della Polizia locale intervenuti in via Romagnosi dove si è abbattuto sull’asfalto un grosso albero di pino d'aleppo cresciuto all’interno di un condominio. Una situazione critica per la viabilità rimasta bloccata per alcune ore. I vigili urbani hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo l’ostacolo dalla strada e vietando l’accesso nella via transennata.



Il condominio sta lavorando per eliminare gli altri alberi pericolanti che rischiano di cadere a causa del maltempo. Il vento di tramontana ha buttato giù anche un albero di leccio in cima alle scale della chiesetta di Balai Vicino, mentre i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella zona Li Lioni per rimuovere un grosso albero caduto sulla strada.



Disagi anche nelle scuole con allagamenti delle palestre di Monte Agellu e Borgona degli Istituti del Comprensivo 1 e 2. Il vento che soffiava a 30 nodi ha ritardato l’ormeggio della nave Janas della compagnia Tirrenia rimasta in rada per quattro ore prima di approdare in sicurezza nella banchina alle 19.30 circa, accompagnata da due rimorchiatori. Il traghetto partirà da Porto Torres in direzione Genova alle 22 invece che alle 20.30 come era previsto in precedenza. PORTO TORRES - Le forti raffiche di vento di circa 30 nodi hanno creato disagi in alcune zone della città. Superlavoro per le forze della Polizia locale intervenuti in via Romagnosi dove si è abbattuto sull’asfalto un grosso albero di pino d'aleppo cresciuto all’interno di un condominio. Una situazione critica per la viabilità rimasta bloccata per alcune ore. I vigili urbani hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo l’ostacolo dalla strada e vietando l’accesso nella via transennata.Il condominio sta lavorando per eliminare gli altri alberi pericolanti che rischiano di cadere a causa del maltempo. Il vento di tramontana ha buttato giù anche un albero di leccio in cima alle scale della chiesetta di Balai Vicino, mentre i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella zona Li Lioni per rimuovere un grosso albero caduto sulla strada.Disagi anche nelle scuole con allagamenti delle palestre di Monte Agellu e Borgona degli Istituti del Comprensivo 1 e 2. Il vento che soffiava a 30 nodi ha ritardato l’ormeggio della nave Janas della compagnia Tirrenia rimasta in rada per quattro ore prima di approdare in sicurezza nella banchina alle 19.30 circa, accompagnata da due rimorchiatori. Il traghetto partirà da Porto Torres in direzione Genova alle 22 invece che alle 20.30 come era previsto in precedenza.