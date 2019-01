Condividi | Red 9:17 L´appuntamento è per venerdì pomeriggio, nell´aula magna del Complesso Biologico del Dipartimento di Scienze biomediche dell´Università degli studi di Sassari, in Viale San Pietro 43/b Sclerosi multipla: ricercatori coi pazienti



SASSARI - I ricercatori di Fisiologia umana del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari incontrano le persone con sclerosi multipla e tutti coloro che sono coinvolti ed impegnati quotidianamente nella gestione delle disabilità indotte da questa patologia (familiari e figure di sostegno ai pazienti, operatori sanitari, studenti in formazione). L'appuntamento è per venerdì 25 gennaio, alle 15.30, nell'aula magna del Complesso Biologico del Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Sassari, in Viale San Pietro 43/b.



Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto della Fondazione italiana sclerosi multipla, il gruppo di ricerca coordinato da Franca Deriu ha condotto una serie di studi clinici mirati a valutare gli effetti di approcci alle disabilità da sclerosi multipla basati sull'esercizio fisico. I risultati di queste ricerche saranno presentati e discussi in questa occasione per i pazienti che hanno già partecipato agli studi, ma anche per coloro che intendano parteciparvi in futuro.