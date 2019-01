Condividi | Red 11:27 In programma martedì mattina, nella sala del Consiglio comunale di Samugheo, la prima tappa degli incontri con gli iscritti dell´associazione agricola Riparte Coldiretti Oristano informa



ORISTANO – Riparte il Tour “Coldiretti Oristano informa”, in continuità rispetto alle iniziative intraprese nello scorso anno. A Samugheo, martedì 29 gennaio, alle 11, nella sala del Consiglio comunale, prima tappa degli incontri con gli iscritti della associazione agricola.



L’attenzione verrà centrata su alcune tematiche di importante attualità: fatturazione elettronica, Portale del socio, situazioni e vertenze sindacali. Inoltre, sarà l’occasione per un ulteriore confronto con le aziende agricole del territorio per affrontare criticità e promuovere soluzioni.



