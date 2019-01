Condividi | S.O. 10:15 Il volo opererà 3 volte a settimana il lunedì, mercoledì e venerdì. Rilasciata dalla compagnia aerea con base a Torino la programmazione del volo sulla Riviera del corallo Alghero-Torino, c´è la summer Blue Air



ALGHERO - Lunedì, mercoledì e venerdì. Operatività confermata per la stagione estiva 2019 per la tratta Alghero-Torino targata Blue Air.



La compagnia aerea low cost con base a Torino ha rilasciato nei giorni scorsi il calendario summer che include la rotta dal capoluogo piemontese al Riviera del Corallo. Trisettimanale, come nel 2018, la frequenza.



Attiva anche in inverno nei soli giorni di giovedì e domenica, dal primo di aprile al 25 di ottobre il volo sarà invece operato nei giorni dispari. Si tratta certamente di un servizio ottimale per vacanze brevi o weekend al mare.