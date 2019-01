Condividi | S.O. 10:32 Niente tour elettorale "tralagente" per il ministro leghista Gianmarco Centinaio. Annullate tutte le tappe previste a Tramatza, Cabras, Alghero, Bonorva, Calangianus e Olbia Centinaio, incontri annullati in Sardegna



ALGHERO - Per un impegno familiare improvviso il Ministro Gianmarco Centinaio, che ha tenuto ieri sera un incontro pubblico al T Hotel di Cagliari, rientrerà oggi in continente. Gli impegni previsti in Sardegna per oggi, venerdì 25 e domani, sabato 26 gennaio, a Tramatza, Cabras, Alghero, Bonorva, Calangianus e Olbia sono quindi cancellati e rinviati. Lo comunica il coordinatore della "Lega Salvini Sardegna" Eugenio Zoffili.