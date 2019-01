video Condividi | Red 14:03 Il cantautore algherese, prossimo protagonista del Barnasants a Barcellona, il più importante festival cantautorale in Europa, esce in questi giorni con un brano così intimo tanto quanto universale Musica: nuovo singolo per Davide Casu



ALGHERO – E' in uscita “Foglie di mare”, il nuovo singolo di Davide Casu. Il cantautore algherese, prossimo protagonista del Barnasants a Barcellona, il più importante festival cantautorale in Europa, esce in questi giorni con un brano così intimo tanto quanto universale.



«Il dramma di chi muore in mare -spiega Casu - perde qualsiasi colore politico e si spoglia di qualsiasi contenuto ideologico. La libertà del cantautore e del poeta si concentra su una visione intima, semplice, di chi vive la strana sorte di affidare le proprie speranze al mare».



«Ho pensato al dramma che coinvolge il Mar Mediterraneo, l'ho fatto con delicatezza, pensando solo a una persona che brama e anela alla vita, su altre sponde in questa strana vita. “Foglie di mare” è scritta e dedicata a chi ha sognato e sogna un'esistenza diversa», conclude il cantautore algherese.



