Sabato ad Alghero il convegno sull´adolescenza

ALGHERO - “Costruire una comunità educante” è il titolo del convegno che si terrà domani, sabato 26 gennaio, alle 17.30, nella Sala Mosaico del Museo archeologico della città, in Via Carlo Alberto 72. Organizzato dall'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero, l'incontro sarà moderato dalla pedagogista e consulente di progettazione dell'Ufficio Monia Satta.



Interverranno Marisa Depau (referente del Serd di Alghero), che farà un'analisi del fenomeno dell'abuso e delle dipendenze da sostanze nel territorio, e Giusy Manca (docente di Pedagogia della marginalità e della devianza dell'Università degli studi di Sassari), che parlerà di stili di vita, ritualità e nuove modalità di partecipazione sociale degli adolescenti. Al termine dell'incontro, la proposta del progetto "Run!", il cui obiettivo è di favorire il benessere degli adolescenti lavorando con e per loro e di accompagnare la comunità educante in un percorso di formazione che favorisca l'elaborazione di strategie educative condivise.