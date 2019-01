Condividi | Red 11:23 Ieri mattina, il luogotenente carica speciale Giovanni Soddu ha lasciato il comando del Reparto al pari grado Salvatore Coronas per ricoprire un prestigioso incarico nella Tenenza di Porto Torres Finanza: cambio al comando di Ozieri



OZIERI - Ieri mattina (venerdì), con una cerimonia svoltasi nella Tenenza di Ozieri, alla presenza del comandante provinciale di Sassari, il colonnello Giuseppe Cavallaro, il luogotenente carica speciale Giovanni Soddu ha lasciato il comando del Reparto al pari grado Salvatore Coronas per ricoprire un prestigioso incarico nella Tenenza di Porto Torres. Gli oltre due lustri che hanno visto il 55enne Soddu al comando della Tenenza sono stati molto intensi e hanno consentito al Reparto di conseguire importanti risultati nel settore della polizia economicofinanziaria.

Di particolare rilievo sono state le indagini di polizia giudiziaria condotte in materia di spesa pubblica, con particolare riferimento all’indebita percezione di contributi comunitari, nazionali e regionali. Il 59enne Coronas proviene dal Gruppo di Olbia e nel corso della sua carriera è stato anche al comando della Tenenza di Palau.



Al termine della cerimonia, il luogotenente Soddu ha ringraziato tutti i finanzieri della Tenenza per la collaborazione prestata, ricevendo dal colonnello Cavallaro parole di vivissimo apprezzamento per l'entusiasmo, l'eccezionale impegno profuso ed i risultati conseguiti sia sul piano operativo che gestionale nel lungo periodo di comando. Ad entrambi gli ispettori, il comandante provinciale ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro nella convinzione che «sapranno ben operare nei nuovi e prestigiosi incarichi».