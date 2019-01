Condividi | S.O. 18:01 Nuova, pesante, tegola sulle sorti del bando per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna con le rotte dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia assegnate provvisoriamente ad Alitalia Continuità, ricorso Ryanair su Alitalia



MILANO - Troppi vantaggi ad Alitalia a scapito delle altre compagnie. È questa l'accusa rivolta da Ryanair nel ricorso straordinario al presidente della Repubblica presentato dalla compagnia irlandese contro il bando sulla continuità territoriale aerea che garantisce voli a tariffe agevolate ai residenti in Sardegna sui collegamenti tra i tre scali dell'Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli aeroporti di Roma e Milano.



Tutte le rotte della gara sono state assegnate provvisoriamente ad Alitalia. Per Ryanair però, il bando violerebbe il principio della libera concorrenza.



