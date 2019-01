Condividi | A.S. 18:09 Durissimo il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca alla notizia del ricorso della compagnia Ryanair contro i bandi per l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale Continuità, Uil durissima su Ryanair



CAGLIARI - «La continuità territoriale è una conquista ma soprattutto un diritto dei cittadini sardi: questo non può essere messo in discussione da vettori come Ryanair che continuano a non rispettare i diritti dei lavoratori e i contratti di lavoro facendo dumping sui loro lavoratori e quelli degli aeroporti». E’ il commento del segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca alla notizia del



«È impensabile mettere in discussione l'insularità della Sardegna – evidenzia Zonca -. Ricordiamo a Ryanair che ha usufruito di contributi pubblici per diversi anni da parte sia delle gestioni aeroportuali che dai territori. Come Uiltrasporti riteniamo pericoloso sia per i lavoratori che per l'economia del territorio continuare nell'incertezza e soprattutto nel caso di una sospensione del bando che non preveda la garanzia di una ulteriore proroga della continuità aerea con le attuali regole».



