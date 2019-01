Condividi | Red 22:19 Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Cagliari hanno individuato tre persone residenti nell’hinterland cagliaritano, che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico ed in quello sanitario Prestazioni sociali: tre persone denunciate



MONSERRATO - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Cagliari hanno individuato tre persone residenti nell’hinterland cagliaritano, che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico ed in quello sanitario. In un primo caso, riguardante un cittadino residente a Monserrato, l’azione dei finanzieri è stata orientata al riscontro circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate in materia di assegni al nucleo familiare, rimborso spese scolastiche e servizio mensa per figli minori erogati dall’Inps e dal Comune di residenza, verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.



Le attività ispettive hanno permesso di accertare che l'uomo versava in una situazione economica per la quale non erano previste le concessioni delle prestazioni sociali usufruite, rientrando in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti. I finanzieri hanno conseguentemente segnalato il controllato all’Ente erogatore della provvidenza pubblica per gli adempimenti di competenza, nonché per il recupero di oltre 6mila euro.



Analoga attività è stata svolta per un cagliaritano, fruitore di contributi generici, per il quale è stato accertato l’indebito accesso di prestazioni per un totale di 300euro. Un cittadino residente nel Comune di Quartu Sant’Elena è stato sanzionato amministrativamente per aver usufruito indebitamente dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per oltre 400euro, in quanto aveva dichiarato una consistenza reddituale inferiore rispetto a quella accertata. Lo stesso è stato segnalato all’Asl di competenza per il recupero dell’indebito percepito. MONSERRATO - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Cagliari hanno individuato tre persone residenti nell’hinterland cagliaritano, che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico ed in quello sanitario. In un primo caso, riguardante un cittadino residente a Monserrato, l’azione dei finanzieri è stata orientata al riscontro circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate in materia di assegni al nucleo familiare, rimborso spese scolastiche e servizio mensa per figli minori erogati dall’Inps e dal Comune di residenza, verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.Le attività ispettive hanno permesso di accertare che l'uomo versava in una situazione economica per la quale non erano previste le concessioni delle prestazioni sociali usufruite, rientrando in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti. I finanzieri hanno conseguentemente segnalato il controllato all’Ente erogatore della provvidenza pubblica per gli adempimenti di competenza, nonché per il recupero di oltre 6mila euro.Analoga attività è stata svolta per un cagliaritano, fruitore di contributi generici, per il quale è stato accertato l’indebito accesso di prestazioni per un totale di 300euro. Un cittadino residente nel Comune di Quartu Sant’Elena è stato sanzionato amministrativamente per aver usufruito indebitamente dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per oltre 400euro, in quanto aveva dichiarato una consistenza reddituale inferiore rispetto a quella accertata. Lo stesso è stato segnalato all’Asl di competenza per il recupero dell’indebito percepito.