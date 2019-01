Condividi | Red 16:27 Piano di rilancio del Nuorese in via di attuazione. E´ stato presentato ieri un nuovo progetto. «E´ un risultato di grande importanza, frutto di un eccezionale lavoro di squadra», ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru Presentato il Sardinia east land



NUORO - È stata presentata ieri (venerdì), nella sede della Provincia di Nuoro, “Sardinia east land”, l'azione strategica inserita nel progetto “Visit Nuorese” che, con un finanziamento di 820mila euro, è parte integrante del Piano di rilancio del Nuorese promosso dalla Regione autonoma della Sardegna in fase di attuazione. Ha preso parte all’incontro il presidente della Regione Francesco Pigliaru, con gli assessori regionali Filippo Spanu (Affari generali e coordinatore della Cabina di regia del Piano), Barbara Argiolas (Turismo), Edoardo Balzarini (Lavori pubblici), all’amministratore della Provincia Costantino Tidu, al sindaco Andrea Soddu, al presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò ed a Giuseppe Giaccardi (Studio Giaccardi-Associati). Con Sardinia east land è stato creato un quadro strategico disponibile on-line nel sito internet istituzionale della Provincia di Nuoro utile a progettare la nuova destinazione turistica Nuorese-Ogliastra.



«Il Piano di Rilancio del Nuorese, di cui oggi vediamo un significativo concreto sviluppo, è un ottimo esempio di collaborazione tra Istituzioni, tra il livello regionale e quello locale e di proficuo coinvolgimento dei soggetti privati. La strada è quella giusta. Abbiamo creato una squadra e la capacità di lavorare insieme ha prodotto progetti utili che avranno positive ricadute, soprattutto attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale, sullo sviluppo delle comunità». Pigliaru ha ricordato le iniziative portate a termine a favore del Nuorese, con particolare riferimento alla lotta contro la peste suina: «siamo vicini al raggiungimento di un eccezionale risultato che ha richiesto, anche in questo caso, un grande lavoro di squadra. Sconfiggere la peste suina significa offrire ai territori nuove opportunità di sviluppo e creare un argine allo spopolamento». «Stiamo realizzando – ha sottolineato Spanu - progetti nati nel territorio e questo è l'aspetto più significativo del Piano che è entrato nella fase operativa. E' importante continuare a lavorare in questo modo con la Provincia e con gli amministratori locali che stanno offrendo un grande contributo». Spanu ha poi annunciato che «è on-line il portale del Piano di rilancio del Nuorese con dati e informazioni che riguardano i contenuti e le finalità, i vari progetti e le notizie che riguardano l'attuazione. E' un altro obiettivo delineato nella fase di avvio di questa esperienza che ora raggiungiamo». «Il progetto Sardinia east land – ha spiegato Argiolas - è in linea con le azioni che stiamo realizzando per rafforzare il nostro sistema turistico. Abbiamo avviato un percorso coerente: dal Piano di rilancio del Nuorese all'approvazione della legge sul turismo al Piano strategico regionale di cui Sardinia east land è un'importante declinazione ai fini dell'ampliamento della nostra offerta e della chiarezza delle nostre proposte. La sfida collettiva è quella di aprire le ali della stagione turistica con l'anticipo nel mese di aprile e il prolungamento sino al mese di novembre. E Sardinia east land va chiaramente in questa direzione». Argiolas ha rimarcato l'importanza «di aver salvato, grazie all'azione di questa Giunta regionale, la Camera di commercio di Nuoro, che continua a svolgere un ruolo strategico».



«433milioni complessivi, di cui 211milioni per la viabilità: una massa finanziaria così imponente non era mai stata erogata per le infrastrutture di questo territorio - ha detto Balzarini - Con una recente delibera, attraverso una rimodulazione di fondi Fsc, si prosegue nel finanziare opere per potenziare l'accessibilità a siti ambientali rilevanti, come ad esempio il Supramonte di Urzulei o il parco di Tepilora, e per mettere in sicurezza ponti e viadotti». L'assessore ha ribadito la posizione della Regione su Cumbidanovu: «L'impegno della Regione è totale e le risorse sono ancora disponibili. Cumbidanovu è nelle condizioni ottimali per essere completata in tempi brevi, è un'opera realizzata già per metà e totalmente finanziata, per cui io sono ottimista. Di certo non abbiamo tempo da perdere. Lunedì incontreremo il Consorzio: o si risolve il contenzioso o la ditta va via, in ogni caso la situazione deve essere sbloccata. Per quanto riguarda l'interesse del Ministero delle Infrastrutture sulla vicenda, vorrei dire al ministro che c'è sicuramente una cosa che potrebbe fare: finanziare il completamento delle opere a valle nel quadro del programma nazionale opere irrigue secondo le richieste fatte dal Consorzio». «Il piano strategico della destinazione turistica - ha dichiarato Tidu - è frutto della preziosa collaborazione e del lungo confronto tra soggetti pubblici e privati. Si tratta di un importante risultato volto a dare, finalmente, una visione strategica al territorio del Nuorese e dell'Ogliastra mediante la valorizzazione e promozione delle principali risorse a disposizione: cultura, mare, montagna e ambiente». «Adesso che le linee strategiche sono state poste nero su bianco – ha commentato Cicaló - occorre lavorare affinché ognuno possa sentirsi parte del sistema e affinché la destinazione Nuorese e Ogliastra possa configurarsi come un'estensione territoriale del prodotto turistico Sardegna. In tal senso è doveroso che le imprese, al pari degli enti pubblici, facciano la loro parte».



