Il sindaco di Sassari ha ricevuto giovedì a Palazzo Ducale la soprano. Il primo cittadino ha voluto incontrarla prima della partenza per Novara, dove sarà impegnata, a febbraio, nelle Nozze di Figar Nicola Sanna incontra Francesca Sassu



SASSARI - Il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha ricevuto giovedì a Palazzo Ducale la soprano Francesca Sassu. L'artista sassarese ha studiato al Conservatorio di musica "Luigi Canepa" e si è esibita in prestigiosi teatri, dal National theatre di Tokyo al Teatro La Fenice di Venezia, dall'Opéra Royal de Wallonie-Liège al Teatro dell’Opera di Roma. Il primo cittadino ha voluto incontrarla prima della partenza per Novara, dove sarà impegnata, a febbraio, nelle Nozze di Figaro.



