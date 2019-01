Condividi | S.O. 12:00 L´equipaggio dell´elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 58, del Reparto Volo di Alghero, è stato impegnato in alcune operazioni di verifica e di ripristino del ponte radio comunicazioni -8 gradi sul Bruncu Spina, Drago da Alghero



ALGHERO - Neve e gelo sulla Sardegna per il quarto giorno consecutivo. Il termometro ha fatto segnare -8 gradi in cima al Bruncu Spina, la seconda vetta più alta della Sardegna (1829 metri) sul Gennargentu, nel territorio del comune di Fonni. In questo paesaggio imbiancato l'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 58, del Reparto Volo di Alghero è stato impegnato in alcune operazioni di verifica e di ripristino delle apparecchiature del ponte radio comunicazioni dei pompieri.