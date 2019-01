Condividi | S.O. 13:00 Il difensore del Sassauolo potrebbe essere spinto ad accettare l´offerta del Cagliari. La moglie infatti è di Alghero e questa potrebbe essere una spinta in più per accettare la destinazione isolana Peluso-Cagliari col cuore ad Alghero



ALGHERO - Federico Peluso ha disputato delle ottime partite da quando è stato schierato titolare da mister De Zerbi. Dopo la non brillante prova contro l’Atalanta, sono arrivate tre prestazioni importanti contro Napoli (Coppa Italia), Inter e Cagliari. Il difensore però vorrebbe partire e potrebbe andare proprio a Cagliari, ultimo avversario dei neroverdi.



Secondo La Gazzetta dello Sport infatti la trattativa non è ancora chiusa, i sardi non hanno ancora perso la speranza di strappare l’esperto difensore al Sassuolo. Il difensore insomma, starebbe valutando l’offerta del Cagliari e potrebbe andare via.



