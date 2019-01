Condividi | Red 21:13 Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della locale Compagnia hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 52enne e di una 49enne, sassaresi già noti alle Forze dell’ordine Aggredirono donna: doppio arresto a Sassari



SASSARI – Questa mattina (domenica), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Sassari hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 52enne e di una 49enne, sassaresi già noti alle Forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura di Sassari, che ha avallato le risultanze investigative delle indagini condotte dai locali Carabinieri.



La vicenda ha origine con la rapina perpetrata il 19 ottobre 2018 ai danni di una donna, in Corso Regina Margherita di Savoia. Nella circostanza, la vittima era stata attirata dal 52enne, che elemosinava dei soldi, ma la situazione si rivelava una trappola. Infatti, la rapina si consumava, con un’aggressione, con la 49enne che si avvicinava alla vittima tentando di strapparle la borsa dalle mani, mentre l’uomo la spingeva facendola cadere a terra e colpendola poi con la cintura dei pantaloni. I due, avuta la meglio, le rubavano circa 50euro ed il cellulare, fuggendo subito dopo nei vicoli. La donna denunciava quanto accaduto ai Carabinieri, che immediatamente avviavano le ricerche sulla base della descrizione fornita dalla vittima.



La dinamica riferita e gli elementi descrittivi acquisiti, consentivano ai militari di analizzare in modo approfondito il tessuto criminale sassarese del centro storico, in questo caso anche senza l'ausilio di telecamere, e di giungere all'individuazione dei due presunti rapinatori, che venivano riconosciuti dalla vittima. I due arrestati venivano raggiunti dalla misura cautelare maggiormente afflittiva spiccata nei loro confronti ed accompagnati nella Casa circondariale di Sassari-Bancali a disposizione dell'Autorità giudiziaria.