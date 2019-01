Condividi | Red 22:16 Nel corso dei controlli del fine settimana nel centro cittadino, i Carabinieri del Norm del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un 57enne olbiese, già noto alle Forze dell´ordine, perché responsabile di ricettazione, lesioni personali aggravate, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale Olbia: 57enne in manette



OLBIA - Nel corso dei controlli del fine settimana nel centro cittadino, i Carabinieri del Norm del Reparto Territoriale di Olbia, allertati da alcune telefonate al 112, hanno arrestato un 57enne olbiese, già noto alle Forze dell'ordine, perché responsabile di ricettazione, lesioni personali aggravate, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Da quanto riferito nelle chiamata al 112, l’uomo stava forzando gli sportelli delle auto in sosta e si era introdotto in alcune di queste, rovistando al loro interno per rubare soldi o cose che gli potessero servire.



Alla vista dei militari, ha cercato di darsi alla fuga, ma non ha fatto molta strada, perché i Carabinieri sono riusciti ad inseguirlo e ad individuarlo mentre tentava di salire su un autobus di linea con lo scopo di confondersi con gli altri passeggeri. Durante le fasi dell’identificazione e della perquisizione personale, il 57enne è andato in escandescenza e, dopo avere oltraggiato e minacciato i Carabinieri, ha dato un calcio a uno dei due militari, che ha riportato un leggero trauma alla mano ed al ginocchio.



Immediatamente immobilizzato, è stato trovato in possesso di un portafoglio rubato poco prima da una delle vetture in sosta. L'uomo, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella casa di reclusione di Sassari-Bancali. OLBIA - Nel corso dei controlli del fine settimana nel centro cittadino, i Carabinieri del Norm del Reparto Territoriale di Olbia, allertati da alcune telefonate al 112, hanno arrestato un 57enne olbiese, già noto alle Forze dell'ordine, perché responsabile di ricettazione, lesioni personali aggravate, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Da quanto riferito nelle chiamata al 112, l’uomo stava forzando gli sportelli delle auto in sosta e si era introdotto in alcune di queste, rovistando al loro interno per rubare soldi o cose che gli potessero servire.Alla vista dei militari, ha cercato di darsi alla fuga, ma non ha fatto molta strada, perché i Carabinieri sono riusciti ad inseguirlo e ad individuarlo mentre tentava di salire su un autobus di linea con lo scopo di confondersi con gli altri passeggeri. Durante le fasi dell’identificazione e della perquisizione personale, il 57enne è andato in escandescenza e, dopo avere oltraggiato e minacciato i Carabinieri, ha dato un calcio a uno dei due militari, che ha riportato un leggero trauma alla mano ed al ginocchio.Immediatamente immobilizzato, è stato trovato in possesso di un portafoglio rubato poco prima da una delle vetture in sosta. L'uomo, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella casa di reclusione di Sassari-Bancali.