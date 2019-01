Condividi | Red 9:03 Questa sera, l´unica candidata algherese del Partito democratico sarà ospite del Comitato di borgata, che nella sede dell´Oratorio apre il ciclo di incontri con i candidati locali dei vari partiti Regionali: Alma Cardi a Maristella



ALGHERO - Il Comitato di Borgata di Maristella, come ha sempre fatto in occasione delle passate consultazioni elettorali, organizza gli incontri con tutti i candidati algheresi (che ne faranno richiesta), che saranno impegnati alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Si inizia oggi (lunedì), alle 19, nella sede dell’Oratorio di Borgata, incontrando l’unica candidata algherese del Partito democratico, Alma Cardi.



Occhi aperti sull'agro e le sue potenzialità. L’argomento generale sarà lo stesso per tutti i candidati che decideranno di incontrare Comitato ed abitanti della borgata di Maristella.



Quali politiche future per borgate e agro? Con particolare riferimento al Piano di valorizzazione della Bonifica, alla perimetrazione del Parco di Porto Conte ed alla dotazione e qualità dei servizi per la borgata di Maristella. Per ulteriori informazioni o per prenotare un incontro, si può telefonare al numero 339/7799018.



Nella foto: Alma Cardi Commenti ALGHERO - Il Comitato di Borgata di Maristella, come ha sempre fatto in occasione delle passate consultazioni elettorali, organizza gli incontri con tutti i candidati algheresi (che ne faranno richiesta), che saranno impegnati alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Si inizia oggi (lunedì), alle 19, nella sede dell’Oratorio di Borgata, incontrando l’unica candidata algherese del Partito democratico, Alma Cardi.Occhi aperti sull'agro e le sue potenzialità. L’argomento generale sarà lo stesso per tutti i candidati che decideranno di incontrare Comitato ed abitanti della borgata di Maristella.Quali politiche future per borgate e agro? Con particolare riferimento al Piano di valorizzazione della Bonifica, alla perimetrazione del Parco di Porto Conte ed alla dotazione e qualità dei servizi per la borgata di Maristella. Per ulteriori informazioni o per prenotare un incontro, si può telefonare al numero 339/7799018.Nella foto: Alma Cardi