Spettacolo sul ring sassarese di Via Venezia, con i match di Muay thai e Kickboxing. La portacolori del Tarantini Fight club ha battuto Martina Rindi, della Kimura academy di Sassari A Jessica Meloni il Muay thai explosion 25



SASSARI - La sassarese Jessica Meloni ha fatto suo il “Muay thai explosion 25”, al termine di un match caratterizzato da una forte dose di agonismo. Il main event di una tra le più longeve promotion dell'Arte dei Re non ha tradito le attese, così come l'intero main card della manifestazione, andata in scena sabato sera sul ring del Tarantini fight club di Via Venezia,a Sassari. Sette incontri di Muay thai e due, gli ultimi ricchi anche di una maggiore carica di spettacolo, di K1-Kickboxing hanno infiammato il pubblico presente.



La portacolori del Tarantini fight club è salita sul quadrato concentrata, carica anche della vittoria ottenuta ai Campionati regionali di Muay thai ad Oristano nel dicembre 2018. Sabato, la giovane atleta ha vestito i panni della lottatrice di Kickboxing (K1-rules) e ha dimostrato di essere estremamente versatile. A darle filo da torcere è stata una bravissima Martina Rindi, della Kimura academy di Sassari. Più bassa della Meloni, la Rindi ha cercato da subito l'attacco con i pugni. L'atleta del team Tarantini ha difeso bene la posizione e ha portato una serie di colpi importanti sia con i pugni, sia con i calci. Alla fine del terzo round, i giudici hanno assegnato la vittoria, meritata, a Meloni.



Grande spettacolo anche nell'altro match di Kickboxing (combattuto con le regole K1) tra Maura Scano (Golden rule di Oristano) e Federica Meloni (team Tarantini), al suo esordio nella disciplina. La sassarese ha mostrato tanta grinta e tecnica. La sua avversaria tuttavia, grazie all'esperienza, ha guadagnato i punti necessari per assicurarsi la vittoria alla prestigiosa manifestazione. In evidenza negli altri match, questa volta di Muay thai, i cadetti Federico Casu, Erica Deiana, Elisabetta Scanu (team Tarantini) e Samuele Boi (Morakot Lampis gym di Serrenti), nella categoria “Speranze”, Aurora Piludu (Morakot) si è imposta su Mariana Cubeddu (Spartans Pattada) e, nella categoria “Baby” Nicolò Solinas (team Tarantini), Fabio Idini (Shardana Pattada), quindi Diego Lampis (Morakot) e Luca Manchia (team Tarantini). Inoltre, anto divertimento nei numerosi match del pomeriggio, che hanno visto salire sul ring i piccoli combattenti delle scuole sarde di Muay thai che hanno partecipato alla manifestazione.



